Leerlingen Sint-Franciscus kunnen 'freerunnen' op speelplaats 13 november 2018

02u25 0 Poperinge Maanden werd er gewerkt om het freerunningparcours in vrije basisschool Sint-Franciscus in Poperinge op poten te zetten, maar nu is het zover. Bij 'freerunning' of 'parkour' proberen lopers op een zo vloeiend mogelijke manier hindernissen te nemen.

Een jaar geleden kwamen de directie en de leerkrachten lichamelijke opvoeding op het idee om een heuse run te organiseren, want de school vindt het belangrijk dat jongeren bewegen. "Hoe meer je beweegt en hoe meer je op verschillende manieren beweegt, hoe vlotter ook de rest van het groeien zou moeten gaan. Speeltijd is dus geen verloren tijd. Beweegtijd is de motor voor het leren", klonk het bij directrice Ann Leys. De run moest een laagdrempelige loop worden waaraan kinderen samen met hun ouders zouden deelnemen. "Op 15 september stonden niet minder dan 500 enthousiaste lopers aan de start. Met de opbrengst van de run konden we dit prachtige freerunningparcours aanschaffen. De kinderen zullen van de toestellen gebruik kunnen maken tijdens de speeltijd, maar zeker ook tijdens de LO-lessen. Dit freerunningparcours biedt voordelen op alle vlakken: denk maar aan behendigheid, evenwicht, kracht, snelheid, enzovoort", vertelt Pieter Buseyne, leerkracht lichamelijke opvoeding. "Ik ben persoonlijk heel blij dat het project succesvol werd afgerond. We zijn al onze partners dan ook heel dankbaar voor hun steun", vult directrice Ann Leys aan. (LBR)