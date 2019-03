Leerlingen Secundaire Freinetschool Poperinge proberen oude ambachten uit op Nacht van de Geschiedenis LBR

20 maart 2019

15u23 0 Poperinge De Secundaire Freneitschool van Poperinge heeft dinsdagavond deelgenomen aan het historische evenement Nacht van de Geschiedenis. Daarbij werden allerlei workshops georganiseerd waarbij leerlingen oude ambachten konden uitproberen.

De zeventiende editie van de Nacht van de Geschiedenis stond in het teken van ‘Meesterschap’. Ook de Secundaire Freinetschool van Poperinge nam hieraan deel. In de school werden zes workshops georganiseerd met allerlei vrijwilligers. De leerlingen trokken verkleed in historische figuren naar school. Ze konden tussen 18.30 en 21.30 uur oude ambachten uitproberen. Naast smeden met Pieter leerden ze steenkappen, kalligrafie, houtsnijwerk en werken met een drukpers. De school werd gevuld met een geur van verse lukken die gebakken werden in een workshop ‘lukken bakken’.