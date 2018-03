Leerlingen ontvangen grootouders op school voor rondleiding en volksspelletjes 16 maart 2018

De vierdejaarsleerlingen van de opleiding verzorging-voeding van het Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut hebben onlangs hun grootouders op school ontvangen. "De leerlingen vertelden de grootouders hoe het er in het schoolse leven precies aan toe gaat en ze gaven hen uiteraard ook een rondleiding. Het project is ontstaan uit een samenwerking van verschillende lessen, maar het initiatief begon in de lessen PAV, waar het thema 'vroeger en nu' uitvoerig werd behandeld", aldus lerares Griet Vandevyver. "Er werd getrakteerd met gebak en er werden volkspelletjes gespeeld. De grootouders waren heel blij dat ze hun kleinkinderen nog eens op school konden bezig zien. Ook de leerlingen vonden het fijn dat ze iets konden terugdoen voor hun grootouders."





(LBR)