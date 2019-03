Leerlingen OLVi in Londen: “Er is wat ongeduld over de Brexit, maar het leven gaat gewoon door” LBR

23 maart 2019

15u44 0 Poperinge De zesdejaarsstudenten van het Onze-Lieve-Vrouwe instituut in Poperinge zijn dit jaar opnieuw op studiereis naar Londen gegaan. Twee jaar geleden waren ze er toen een terreuraanval voor paniek zorgde. Dit jaar voelden ze de Brexit-koorts.

De zesdejaars leerlingen en hun begeleiders van het Onze-Lieve-Vrouwe instituut in Poperinge vertrokken woensdag naar Londen voor een driedaagse. Twee jaar geleden was de school op studiereis in Londen toen een wagen vlakbij het Britse parlement in Londen inreed op voetgangers op Westminster Bridge. Daarna kwam de wagen tot stilstand tegen de hekken van het Britse parlement, waarna de bestuurder uitstapte en een agent neerstak. De aanvaller werd daarna neergeschoten door de politie. Dit jaar voelen de begeleiders en leerlingen de Brexit-koorts. “Er heerst wat ongeduld hier in Londen. Mensen willen vooral duidelijkheid. Ze willen dat er een beslissing genomen wordt. Er is extra beveiliging en bedrijvigheid rond het parlement, maar meer hebben we niet opgemerkt. Eigenlijk zelfs iets minder dan we gedacht hadden”, vertellen de begeleiders.

De leerlingen en hun begeleiders verbleven in gastgezinnen. “Het leven gaat gewoon door voor hen. Het onderwerp werd niet uitgebreid aangesneden en dat hebben we ook zo gelaten.” De school kon vlekkeloos reizen vanuit Poperinge naar Londen. “Alles verliep zeer vlot. Ook de terugreis konden we zonder problemen maken. Of dat na de Brexit ook zo zal zijn, is nog afwachten. We hopen alleszins van niet, want het is een zeer boeiende en leerrijke uitstap voor de leerlingen. We bezochten ‘Tower of London, St. Paul’s Cathedral, Tate Modern, Westminster Abbey, Whitehall, St. James Park, National Gallery.. En we pikten de musical ‘Matilda’ mee.”