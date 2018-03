Leerlingen OLVi heten Franstalige uitwisselingsstudenten welkom 20 maart 2018

De vijfdes uit de richtingen boekhouden-informatica, handel en secretariaat-talen van de school OLVi uit Poperinge zijn onlangs naar Barvaux getrokken voor een uitwisseling met de school Sacré Coeur. De leerlingen van Barvaux zijn intussen ook al in Poperinge geweest.De bedoeling van de uitwisseling is de taalkennis van de leerlingen uitbreiden en hen leren omgaan met cultuurverschillen. De leerlingen uit Barvaux bezochten de stad Ieper, Lyssenthoek, Talbot House, het Hopmuseum en er was ook tijd voor een teambuilding.





(LBR)