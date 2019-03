Leerlingen OLVi en Popshop vzw organiseren Outlet Beurs LBR

13 maart 2019

15u46 0 Poperinge De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwe instituut Poperinge en Popshop vzw organiseren in mei samen een Outlet Beurs.

“Het OLVi biedt een nieuw vak aan in de richting Kantoor waarbij de organisatie van een outletverkoop de perfecte invulling biedt”, legt Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie, uit. De leerkrachten en leerlingen van het vierde, vijfde, zesde en zevende jaar Kantoor en Mode bereiden de stockverkoop voor. “Ze werken de communicatie en promotie van de outlet uit en zullen ook instaan voor de verkoop en de nabehandeling van de verkoop”, vertelt Florentien. “De beurs wordt georganiseerd op vraag van de klanten en van de centrumhandelaars, maar ook op vraag van het OLVi, dat de leerlingen zo echte praktijkervaring kan aanbieden.”

De Outlet Beurs vindt plaats op woensdag 8 mei, donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei in de Tauzaal in de Komstraat 9A. De Outlet Beurs is open vanaf 10 uur. Op woensdagavond is er een speciale laatavondopening tot 20 uur. Op donderdag en vrijdag is de Outlet Beurs open tot 18 uur. Na het shoppen kun je genieten van een drankje bij de bar.

De deelnemende winkels zijn Kidz Fashion, AUTRY, spellenwinkel De Speelplekke, Médoc Beauty Clinic, Juwelen Buseyne, Lingerie Belle A Mie en Nancy en Ko.