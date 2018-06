Leerlingen OLV-instituut ontvangen CLIL-attesten 08 juni 2018

In het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut in Poperinge loopt sinds 2005 een CLIL-project. Bij deze onderwijsmethode studeren leerlingen tegelijk een vak en een taal. Ze volgen, naast de gewone lessen Frans, elke week lessen handel, aardrijkskunde, techniek, of bedrijfseconomie in het Frans. De leerlingen handel en handel-talen kunnen dit traject vier jaar volgen. Vanaf volgend schooljaar breidt de school haar CLIL-project verder uit naar de nieuwe eerstegraadschool De Keiwijzer. De leerlingen krijgen een CLIL-attest aan het einde van de cyclus. Er werden maandag 10 attesten uitgereikt aan de leerlingen van 4 handel en 4 handel-talen.





(LBR)