Leerlingen massaal in pyjama naar school voor Nationale Pyjamadag van Bednet LBR

15 maart 2019

16u22 0 Poperinge Heel wat leerlingen in de Westhoek trokken in pyjama naar school voor de Nationale Pyjamadag van Bednet.

Op de schoolbanken waren vrijdag opnieuw veel leerlingen terug te vinden in pyjama voor de Nationale Pyjamadag van Bednet. Langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren kunnen dankzij Bednet van thuis uit les volgen. De leerlingen en leerkrachten van het Lyceum Ieper trokken vrijdag naar school in pyjama en dat deden ze uit solidariteit en liefde voor een leerling die les volgt via Bednet. “Recent is één van onze leerlingen in contact gekomen met Bednet. Voorlopig is het een back-up plan”, vertelt adjunct-directeur Inge Opsomer van het Lyceum Ieper. “In praktijk maakt de leerlinge nog niet veel gebruik van Bednet. Het verloop van de ziekte is onvoorspelbaar, maar het geeft ons en de leerlinge wel de geruststelling dat zij kan blijven les volgen wanneer ze niet naar school kan komen.”

De school lanceerde een oproep naar leerlingen en leerkrachten om in pyjama naar school te komen. “Dat werd ook massaal gedaan. Sommige kwamen in pyjama, de andere droegen een peignoir… Zelf heb ik een peignoir en slaapbeer aan mijn deur gehangen. Uit solidariteit voor onze leerling en om er even bij stil te staan, maar ook omdat we dankbaar zijn dat Bednet bestaat”, zegt adjunct-directeur Inge Opsomer. Ook in de Vrije Basisschool Sint-Franciscus in Poperinge kwamen leerlingen en leerkrachten in pyjama naar school.

Bij directrice Joke Dejonghe in Klavertje 3 in Oostvleteren waren de leerlingen meer dan welkom in pyjama voor de Nationale Pyjamadag van Bednet. “Onze leerlingen kunnen perfect verwoorden waarom we vandaag in pyjama naar school komen. Momenteel werkt één leerling bij ons met Bednet. Vorig schooljaar kwam hij niet naar school, dit schooljaar komt hij vier voormiddagen terug naar school”, vertelt directrice Joke. “We zijn ontzettend tevreden over Bednet. Het is een ideale manier om contact te blijven houden tussen school en het zieke kind. De band met klasgenootjes blijft behouden, er kan les mee gevolgd worden en via de scanner kunnen taakjes maar ook tekeningen doorgestuurd worden van thuis naar school en omgekeerd.