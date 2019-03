Leerlingen Klavertje 3 planten 300 bomen en struiken voor hun speelweide LBR

13 maart 2019

16u17 0 Poperinge De leerlingen van vrije basisschool Klavertje 3 uit Oostvleteren hebben deze week meer dan driehonderd bomen en struiken geplant in hun speelweide.

De 154 leerlingen - van de peuters tot en met het zesde leerjaar - staken deze week de handen uit de mouwen om mee te helpen aan hun toekomstig speelweide. “Dit stukje schooldomein werd niet gebruikt en daarom vormen we het om tot een aangename en leerrijke omgeving voor de kinderen. De leerlingen vonden het fantastisch”, vertelt directrice Joke Dejonghe. “De weide ziet er al heel anders uit. Het zal een leuke plek worden waar we veel dingen kunnen doen”, vinden de leerlingen van het tweede en derde leerjaar. De speelweide bevindt zich aan de achterkant van het gebouw van het lager. “Het was leuk dat we als ‘groten’ mochten samenwerken met de kleuters. Samen konden we heel wat planten”, vertellen de leerlingen van het vijfde leerjaar.

“Naast de speelplaats staat een wiglo, een iglo gemaakt van wilgentakken, die nu ingericht werd met banken gemaakt uit paletten. Bij droog weer kunnen de leerlingen een kussen nemen en zich knus installeren met een strip. Aan de zijkant van het domein wordt met wilgentakken een takkenril gemaakt”, legt directrice Joke uit.

Moestuin

De speelweide wordt in meerdere compartimenten verdeeld: er komt tijdens de paasvakantie een heuvel met tunnel en glijbanen, op de flanken van de heuvel komen houten balken. Enerzijds om te klimmen en klauteren, anderzijds als tribune. Er komt ook een dubbele rij hazelaars. “In een tweede deel van de speelweide komen vijf moestuinbakken. De leerlingen kunnen hier samen met de leerkrachten aan de slag: planten, zaaien, oogsten,... Er komen ook compostbakken, zodat we zelf meststof kunnen produceren voor onze tuintjes.”

In een derde deel van de speelweide werden drie fruitbomen geplant. De leerlingen kunnen tijdens de speeltijd en over de middag smullen van deze lekkernijen. “Af en toe zal een klas er iets lekkers mee bakken. Tussen de fruitbomen komen nog vier picknickbanken. Tot slot komt er in de speelweide ook een kippenren met twee kippetjes.”

Oudercomité

De school werkt al een tijdje samen met Milieuzorg op School (MOS), dat Klavertje 3 hielp met het uittekenen van de plannen. “Daarnaast was dit ook niet mogelijk zonder het Regionaal Landschap Westhoek, een aantal ouders uit het oudercomité, de leerlingenraad en de provincie West-Vlaanderen. Ons project werd bij MOS goedgekeurd, waardoor we subsidies ontvingen om dit te realiseren.”