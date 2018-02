Leerlingen kiezen voor erfgoed 07 februari 2018

02u29 0

De leerlingen van het 5de en 6de jaar Mode Realisatie Verkoop (MRV) van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (OLVi) in Poperinge starten met een artistiek erfgoedproject 'Kiespijn'. De aanleiding is Erfgoeddag 2018 op zondag 22 april met als centrale thema 'Kies voor erfgoed'. De leerlingen worden gestimuleerd om samen met beeldend kunstenaar Lara Jakoba Breine na te denken over het thema. CO7, het samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed in de Zuidelijke Westhoek, coördineert het project. Meer info:www.co7.be/kiespijn.





(LBR)