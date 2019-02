Leerlingen en leerkrachten organiseren eigen muziekfestival LBR

20 februari 2019

16u37 0 Poperinge De leerlingen en leerkrachten van de scholengemeenschap Bertinus Collectief zijn begonnen aan de voorbereidingen van hun eigen muziekfestival. StressFactor LIVE vindt plaats op vrijdag 26 april op het terrein van het VTI.

StressFactor LIVE zet leerlingen en leerkrachten aan de slag om hun eigen muziekfestival in middelbare scholen te organiseren. Op vrijdag 26 april van 12 uur tot 16 uur mag Poperinge het muziekfestival verwelkomen op het terrein van het Vrije Technische Instituut (VTI). “Het festival wordt georganiseerd voor alle middelbare scholen van Poperinge. Alle scholen worden dan ook betrokken bij de organisatie en dat is een primeur”, vertelt het kernteam van StressFactor LIVE. “Leerlingenraden uit heel diverse scholen en onderwijsvormen die de handen in mekaar slaan om deze enorme uitdaging aan te gaan. Eigenlijk een heel mooie actie om als scholengemeenschap naar buiten te komen. Drie (inter)nationale artiesten komen het beste van zichzelf geven op het podium op de speelplaats van het VTI tijdens Stressfactor LIVE. “Aan de hand van de festivalbijbel die we van hen meekrijgen, kunnen wij aan de slag met de algemene organisatie.”

Vorig schooljaar trokken zes leerlingen uit de leerlingenraad van het VTI naar een vormingsdag in Gent. Op deze jaarlijkse vorming van de Vlaamse Scholierenkoepel stond ook een infostandje van StressFactor. “Voor deze leerlingen klonk dit concept als muziek in de oren, en ze besloten dan ook om er voluit voor te gaan. Nu, een jaar verder, gaan we van start met de organisatie van onze eigen Stressfactor LIVE”, vertelt de groep enthousiast.

“Als scholengemeenschap is het de eerste keer dat dit overkoepelend georganiseerd zal worden.” In 2013 vond StressFactor LIVE plaats onder de naam TMF Stressfactor in het Onze-Lieve-Vrouwe instituut (OLVi). In 2012 in het VTI en De Ast. “Alle leerlingen en leerkrachten uit het voltijds onderwijs van het Bertinus Collectief en de grote sponsors zijn welkom op StressFactor LIVE. Omwille van praktische redenen koos het Centrum Leren & Werken er voor om niet deel te nemen.”

Organisatie en coördinatie

Een kernteam verzorgt de algemene organisatie en coördinatie. “Zowel leerlingen als leerkrachten uit de Poperingse middelbare scholen zijn hierin vertegenwoordigd. De leden van het kernteam verdelen zich in verschillende werkgroepen. Er is catering, communicatie, boekhouding, infrastructuur, backstage, animo… Ook in de werkgroepen slaan zowel leerlingen als leerkrachten de handen in elkaar slaan om alles tot in de puntjes uit te werken ter voorbereiding van de grote dag.”

Er komt nogal wat kijken bij het organiseren van een muziekfestival. “StressFactor zelf zorgt voor het hoofdpodium en drie (inter)nationaal bekende artiesten. En al de rest doen we zelf. Dat betekent de opbouw van het terrein, catering en drank voor 2.200 personen, sponsors zoeken, een affiche ontwerpen... We bouwen ook een eigen tweede podium waar we enkele leerlingen de kans willen geven om hun kunnen te tonen. We moeten dus ook zelf instaan voor een vlekkeloos verloop, voor veiligheid en EHBO, voor een backstage infrastructuur, een VIP-ruimte voor de sponsors die willen komen meegenieten van het festival en nog zoveel meer. Ondanks het vele werk hebben we er heel veel zin!”