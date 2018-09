Leerlingen De Ster smullen van lekker ontbijt 04 september 2018

02u29 0

Basisschool De Ster in Poperinge verwelkomde hun leerlingen met een gezond ontbijt. "De kinderen hebben elkaar twee maanden moeten missen. Op deze manier kunnen de kinderen wat bijkletsen en kunnen ze goed aan de dag beginnen", vertelt juf Petra.





Na het ontbijt waren er leuke activiteiten voorzien voor de kinderen.





"Zo was er een laddercompetitie. De verschillende klassen namen het tegen elkaar op. Dit zullen we ook doorheen het schooljaar verderzetten. Dit doen we om de kinderen te motiveren en het samenwerken te bevorderen."





(LBR)