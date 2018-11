Leer hoe je keukenafval moet fermenteren 09 november 2018

Tuinhier Poperinge nodigt vandaag Jurgen Degraeve van het bedrijf Agriton uit om de oude techniek fermentatie voor te stellen."Je kan organisch restmateriaal omzetten tot een rijke bodemverbeteraar gebruikmakend van een eeuwenoude techniek, namelijk fermentatie. Fermenteren is een mooi alternatief of aanvulling voor compost", zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. "Door te fermenteren maak je de kringloop rond en geef je terug wat de bodem je heeft geschonken. Het kan zowel met keukenresten als met tuinresten. Ideaal voor tuinliefhebbers maar ook voor flatbewoners. Het eindproduct is geschikt als plantenvoeding." Afspraak vanavond om 19.45 uur in het OLVI , Boeschepestraat 14 in Poperinge. (LBR)