Laureaten Tuinprijskamp gehuldigd bij Tuinhier 27 februari 2018

In het O-L-V instituut opende Tuinhier Poperinge het nieuwe jaar met een nieuwjaarsfeest. De laureaten van de tuinkeuring 2017 werden in de bloemetjes gezet. In de categorie siertuin werd Luc Neuville laureaat, Bernard Bulckaert werd tweede. De beste in de categorie moestuinen werd Luc Coutteure er daar werd Carine Timperman tweede. In aanwezigheid van schepen Kris Notebaert kregen alle deelnemers een mooie prijs. De 115 aanwezigen werden ook getrakteerd op demonstraties en degustaties van streetfood. Ze gingen ook zelf aan de slag met de verschillende ingrediënten.





(LBR)