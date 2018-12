Landbouwer blust tractorbrand

07 december 2018

Een landbouwer uit Watou reed gisteren rond 13.30 uur op de Trappistenweg in Abele toen hij plots rook merkte aan de motor van zijn tractor. De landbouwer zette het voertuig aan de kant, greep zijn poederblusser en kon zo de brand onder controle houden. De brandweer van de post Zuid-IJzer deed de rest. De landbouwer bleef ongedeerd. Of zijn tractor nog hersteld kan worden, is niet duidelijk.