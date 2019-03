Laat je haar knippen met een gratis streekbiertje erbij in kapsalon Beautyzone: “Ideale manier om klanten te laten kennismaken met lokaal bier” LBR

05 maart 2019

18u53 0 Poperinge Bij kapsalon Beautyzone in Poperinge kun je deze maand gratis het streekbiertje Saison Lokaal van de Poperingse hopboer Bart Boeraeve proeven, terwijl je je haar laat knippen.

Kapper Guillaume Lefever van kapsalon Beautyzone in Poperinge serveert deze maand een streekbiertje aan zijn klanten tijdens zijn knipbeurten. Saison Lokaal is een blond bier met een alcoholpercentage van 5,5 procent en aroma’s van fruit, graan & bloemen. “Ik speelde al een tijdje met het idee om eens iets extra te doen voor onze klanten”, vertelt kapper Guillaume. “Tijdens ‘Winter in Poperinge’ in december heb ik het streekbier Saison Lokaal van onze streekgenoot en hopboer Bart Boeraeve ontdekt. Bart is klant bij ons en we wilden onze klanten laten kennismaken met zijn bier. Een win-winsituatie dus. Elke klant kan wel maar één biertje proeven. De klanten vinden het alvast fantastisch dat ze dit gratis krijgen aangeboden. Daarvoor komen ze uiteraard niet, maar ze appreciëren het des te meer als we eens iets extra’s doen. Zo creëren we ook een gezellige sfeer.”

Nog meer acties

Dat bier alleen voor mannen zou zijn, veegt Guillaume van tafel. “We maken geen onderscheid. Iedereen mag een Saison Lokaal proeven, als je oud genoeg bent natuurlijk”, lacht Guillaume. “Wie liever iets anders drinkt, kan ook een glaasje cava krijgen.”

Saison Lokaal kan alleen in maart geproefd worden. “We brengen graag wat leven in de brouwerij, letterlijk en figuurlijk. Deze maand is ideaal, want daarna focussen we op onze bruiden, die volop aan het reserveren zijn, en onze communicanten. We gaan in de toekomst zeker nog zulke acties organiseren. Ik zou zeggen: hou onze Facebookpagina en website in de gaten voor meer ‘speciallekes’.”

Saison Lokaal is te koop op de boerderij van Bart in de Provenstraat 8 en op de boerenmarkten van Lokaal markt.