Laat je fiets gratis labelen! LBR

05 april 2019

18u26 0

Iedereen kan weer zijn fiets gratis laten labelen in Poperinge. De dienst Integrale Veiligheid organiseert hiervoor opnieuw een aantal gratis sessies. Je fiets laten labelen, biedt uiteraard geen garantie tegen diefstal, maar het vergroot wel de kans dat je fiets na diefstal kan worden opgespoord en terugbezorgd. Bij het labelen wordt het rijksregisternummer op je fiets aangebracht, dus zorg ervoor dat je je rijksregisternummer bij hebt op de dag zelf (via een identiteitskaart). Vooraf inschrijven is niet nodig.

Het aantal gratis sessies zijn op volgende momenten:

- vrijdag 12/04 - Grote Markt - 9 tot 11 uur

- woensdag 17/04 - Buurthuis Bellewijk - 15 tot 16.30 uur

- vrijdag 31/05 - Grote Markt - 9 tot 11 uur

- vrijdag 05/07 - Grote Markt - 9 tot 11 uur

- vrijdag 30/08 - Grote Markt - 9 tot 11 uur