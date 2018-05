Laat je fiets gratis labelen 31 mei 2018

Op vrijdag 1 juni kan je opnieuw je fiets gratis laten labelen aan het stadhuis van Poperinge. Je fiets laten labelen, biedt geen garantie tegen diefstal. De kans is wel groter dat je fiets na diefstal kan opgespoord en terugbezorgd worden. Je rijksregisternummer wordt op je fiets aangebracht bij fietslabelen. Vooraf inschrijven is niet nodig, maar je moet er wel voor zorgen dat je je rijksregisternummer (via een identiteitskaart) bij hebt op de dag zelf. Het fietslabelen is mogelijk van 9 uur tot 11 uur op vrijdag 1 juni op de Grote Markt bij het stadhuis.





