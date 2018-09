Laat je fiets gratis labelen 05 september 2018

In Poperinge kan iedereen zijn fiets gratis laten labelen op 7 september en op 5 oktober. Tijdens de vrijdagmarkt is er telkens een sessie van 9 uur tot 11 uur voor het stadhuis.





Bij het labelen wordt het rijksregisternummer op je fiets aangebracht. Het labelen vergroot de kans dat je fiets na diefstal kan worden opgespoord en terugbezorgd.





Vooraf inschrijven is niet nodig. Het is wel belangrijk dat je je identiteitskaart bijhebt.





(LBR)