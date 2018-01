Laat je eigen kinderschoenen maken 31 januari 2018

02u55 0 Poperinge Shoe-ette heeft feestelijk de deuren geopend in de Casselstraat 20 in Poperinge. Elke Depuydt (34) verkoopt er de leukste kinderschoenen.

"Je vindt bij ons bekende merken als Pom D'Api, Galucci, Rondinella,... En dat niet alleen. Ik heb zelf twee dochters en het is soms moeilijk om leuke accessoires te vinden. Daarom heb ik ervoor gekozen om ook die hebbedingen in mijn aanbod op te nemen: een leuke diadeem, haarspeldjes of een verjaardagsgeschenk." Samen met schoenenmerk Eli ging Elke ook aan de slag om schoenen te personaliseren. "We maken er een uniek stuk van." Elke heeft een geslaagd openingsweekend achter de rug. "De Feestmama uit Ieper leverde cupcakes en drankjes. Ik ben blij dat we veel klanten mochten ontvangen." Meer info op Facebookpagina 'Shoe-ette'. (LBR)