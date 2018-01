L&A Band sluit geslaagde 'Winter in Poperinge' af 02u29 0 Foto Depestele De L&A Band geeft een gesmaakt optreden.

"Zowel standhouders als bezoekers zijn tevreden over de geslaagde editie van 'Winter in Poperinge'", vertelt Bénédicte Persyn van de dienst Lokale Economie. "De Poperingse kerstmarkt blijft een sociaal gebeuren. We zijn geen kerstmarkt zoals bijvoorbeeld Ieper of Brugge, waar je een sjaal of een muts kunt kopen. Mensen weten wat ze op de Poperingse kerstmarkt mogen verwachten: we zetten in op een gezellig drankje, animatie en muziek."





Het slechte weer was dit jaar echter regelmatig een spelbreker. "Er waren nogal wat dagen met regenbuien en hevige rukwinden hebben onze zweefmolen vernield."





Hoeveel schaatsers zich op de ijspiste gewaagd hebben, is nog onbekend. "Exacte cijfers hebben we nog niet, dat geldt ook voor de zweefmolen en draaimolen. We vermoeden dat die cijfers in dezelfde lijn als vorig jaar zullen liggen."





De laatste dag van Winter in Poperinge werd muzikaal afgerond door een optreden van de Pooltrotters en de L&A Band. (LBR)