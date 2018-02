Kunstwerk 'Exilium' als eerbetoon aan kinderen die WOI meemaakten 01 februari 2018

Op de hoek van de Deken De Bolaan en de Korte Reningelststraat werd onlangs het kunstwerk 'Exilium' geplaatst. Het is een hulde aan de vele vluchtelingenkinderen en kantwerkstertjes uit de Westhoek die opgroeiden in de woelige periode tussen 1914 en 1918. "Door de spoorwegverbinding met Hazebrouck en de tramlijn naar Veurne was Poperinge, samen met Adinkerke, het verzamelpunt voor leerplichtige kinderen die vrijwillig of soms verplicht vertrokken", vertelt Ghislain Kuyle van vzw Lady-Kant. "Het kunstwerk kreeg een plaats op de oude spoorwegbedding Poperinge-Hazebrouck. Door zijn vorm verwijst Exilium naar een houten noodwoning of 'barak' waarvan de twee zijgevels werden uitgewerkt in iets wat lijkt op kant. In die tijd was kantwerk een belangrijk aanvullend inkomen voor veel gezinnen en een keuzevak in schoolkolonies voor meisjes." Exilium werd gerealiseerd door de werkgroep vzw Lady-Kant in opdracht van de Stad Poperinge. (LBR)