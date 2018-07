Kunstwerk 'Dienen/To serve' prijkt in stadspark 06 juli 2018

Het monumentale kunstwerk 'Dienen/To serve' van Nederlander Anno Dijkstra is donderdagavond in het stadspark van Poperinge onthuld. Het gaat om een verwijzing naar de oorlog. De onthulling was een onderdeel van de concertavond 'De zomer van 18' van GoneWest. "In mijn verbeelding kantel ik het monument voorzichtig. De liggende sokkel lijkt een trechter. Horen we het enthousiasme van de eerste oorlogsweken, de heimwee, de trots, de twijfel, het gereutel van sterven of zegekreten?", verwoordt Anno Dijkstra zijn kunstwerk. In 2016 werd een schaalmodel van het beeld al opgenomen in het Kunstenfestival Watou. Nadien werd een maquette van het beeld op ware grootte gepresenteerd in de Gasthuiskapel. (LBR)