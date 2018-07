Kunstroute verlengd wegens succes 17 juli 2018

02u46 0 Poperinge Na het succes van de eerste Kunstroute in Watou, schreven opnieuw heel wat horecazaken zich in voor de tweede. Elke drie maanden hangen de deelnemende zaken nieuwe werken van kunstenaars op. De nieuwe collectie is nu al te bewonderen.

Meer dan een jaar geleden werd de eerste Kunstroute gestart. Deze liep tot in mei.





Maar dankzij het enthousiasme van de deelnemers besloten initiatiefnemers Peter Debruyne, zelf uitbater van restaurant de Boshoeve, en Rinus van restaurant de Filosoof, om verder te gaan. Deze zomer kan je in Watou onder meer het abstracte werk van Eliane Vanderbeke uit Sint-Andries bewonderen in Au nouveau St.-Eloi.





Bij grillrestaurant Grains d'Amour vind je nog tot 18 juli het werk van Arlette Neirynck. Daarna sluit de zaak, die werd verkocht. Wilfried Schol siert de muur in de boltra Saint-Georges op het Wapenplein. De Boshoeve aan het Helleketelbos wordt ingepalmd door kunstenaar Julien (Hendrik Gardyn) uit Deerlijk. Serge Braem exposeert dan weer in Het Estaminet. In Het Ovenhuis siert het surrealistische werk van Jo Van der Wulst uit Lierde het interieur.





De route kwam tot stand door een samenwerking tussen Art-illustria vzw, Kunsthuis 31 en verschillende horecazaken in Watou. Informatie over de Kunstroute is te vinden bij de verschillende deelnemers en ook via www.illustria.be/kunstroute.





(LBR)