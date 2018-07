Kunstenfestival uit startblokken 02 juli 2018

Dit weekend opende de 38ste editie van een het Kunstenfestival Watou de deuren. "De kunstenaars kozen voor het thema 'Verlangen en troost", aldus Jan Moeyaert, de drijvende kracht achter het festival "We verzamelden verhalen van kunstenaars en dichters langs het parcours door het dorp. Als inspiratie voor de kunstenaars diende het essay 'Het wankele evenwicht van het verlangen' dat schrijver Bernard Dewulf schreef." Het festival begon met een valse noot. Er werd graffiti aangebracht op het werk Verboden Vrucht van de Belgische kunstenaar David De Pooter. "Samen met de kunstenaar hebben we wel besloten om het werk te laten staan. Volledig het vandalisme in de kiem smoren, is bij ons onbegonnen werk omwille van de open locaties." Het festival loopt nog tot en met 2 september. Meer info via www.kunstenfestivalwatou.be. (CMW/