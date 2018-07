Kunstenfestival 2018 rustig begonnen 31 juli 2018

02u32 0 Poperinge De eerste maand van het Kunstenfestival Watou, met als thema 'verlangen en troost', was eerder kalm. Dat wijt de organisatie aan het WK voetbal en de warme temperaturen. Maar wanhopen doen ze niet. "Augustus is altijd drukker", vertelt Lieselotte Moeyaert van vzw Kunst.

Het 38ste Kunstenfestival Watou dompelt bezoekers een hele zomer onder in het thema 'Verlangen en troost'.





Twee maanden lang staat het grensdorp in het teken van kunst en poëzië. Na één maand maakt vzw Kunst de balans. "In de eerste twee weken van juli lag het bezoekersaantal iets lager dan vorig jaar", zegt Lieselotte Moeyaert van vzw Kunst. "Maar dat komt door vermoedelijk door het WK voetbal en de aanhoudende hitte. Net zoals andere jaren steeg het aantal bezoekers geleidelijk vanaf de tweede helft van juli. Het ziet er momenteel naar uit dat we eind juli uiteindelijk aan ongeveer 2 procent meer bezoekers zullen zitten in vergelijking met vorig jaar. Augustus is sowieso altijd de drukste maand van de twee."Het Kunstenfestival in Watou mocht vorig jaar ruim 21.000 bezoekers verwelkomen en loopt nog tot en met 2 september.





(LBR)