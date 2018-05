Kunst in kasteel 18 mei 2018

In het paviljoen in het kasteeldomein aan de Kasteelstraat 1, vlakbij het Marktplein van Watou, vindt tot en met 20 mei een groepstentoonstelling plaats. Christophe Denys, Benoît Félix, Philippe Timmermans en Tamara Van San brengen een explosie van kleur in allerlei vormen. Hun werk is gratis te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Info: www.kasteelstraat1.be. (PHM)