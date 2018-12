KSA Poperinge neemt met ‘Fuifje Goes Away’ na 25 jaar afscheid van succesformule Jeugdbeweging denkt al na over opvolger om clubkas te spijzen Laurie Bailliu

07 december 2018

16u38 13 Poperinge KSA Poperinge organiseert op zaterdag 22 december ‘Fuifje Goes Away’. Het is de 25ste en meteen ook laatste editie. Al is de jeugdbeweging al aan het broeden op een opvolger.

Om de clubkas te spijzen, werd in 1993 de eerste editie van Fuifje Goes georganiseerd. “Door het succes van het evenement en omdat de fuifzaal werd afgebroken, moesten we na enkele edities op zoek naar een nieuwe en grotere locatie. Het was bijna een onmogelijke zoektocht, maar in september 2003 deed Sofie Lefere ons een prachtig aanbod. Als enige mocht KSA Poperinge de nieuwe garage van Reizen Suffis gebruiken”, zegt Glenn Lignel van KSA Poperinge. Op 20 december 2003 werd de fuif georganiseerd onder de naam ‘Fuifje Goes Offroad’. Het gebouw zou zestien jaar bijdragen aan het fuifje-concept. “Na jarenlang succes viel ons op dat het rendement jaarlijks daalde, terwijl de organisatie toenam. We spendeerden meer tijd aan originele acties, zaaldecoratie, cocktails en muziekgenres, maar het concept bleek niet meer zo erg in trek als vroeger. Onze troeven voor een succesformule waren vooral een origineel thema en de zaalaankleding. Fuifje Goes was een relatief eenvoudig concept met unieke kenmerken.”

Fuifje Goes Bananas

Een memorabele editie was ‘Fuifje Goes Bananas’ op zaterdag 22 december 2007. “Het was de meest winstgevende editie met een van de hoogste aantallen feestvierders ooit. Met 1.250 bezoekers, een reuzenbanaan van 2,5 meter uit papier-maché en honderden liters gele verf werd de garage omgetoverd tot een van de populairste fuiven ooit. Er wordt nu nog altijd gevloekt dat we bij de KSA nog zoveel potten gele verf hebben staan”, lacht Glenn. “Het is een souvenir aan een succesvolle Fuifje-editie.”

Deze editie van Fuifje Goes wordt echter het afscheid. “Het opbouwen van zo’n groot evenement brengt alle leiders een hele week bij elkaar. Samen zwoegen we dagenlang om alles klaar te krijgen en achteraf drinken we op het gemak een pint op café. Na elke editie blikken we terug op de vermoeiende opbouw die toch een gelukzalig gevoel heeft opgewekt. Dat zullen we wel missen.”

Eindigen in schoonheid

KSA Poperinge hoopt op 22 december in schoonheid te eindigen met de beste editie ooit op hun vaste locatie, het Suffis Complex op de Europalaan 6 in Poperinge. De muziek wordt verzorgd door Never Mind, Coudijzer, Deaf Generation, Omdat Het Kan Soundsystem en Down Under. De KSA trakteert om middernacht op vier gratis vaten om te klinken op de 25ste verjaardag van Fuifje Goes en op de laatste editie. “Omdat het evenement 25 jaar heeft stand gehouden, zijn er waarschijnlijk heel wat verhalen te vertellen. Daarom gaan we binnenkort de actie ‘Fuifje Confessions’ lanceren, waarbij iedereen zijn beste herinneringen kan delen.”

Een alternatief voor Fuifje Goes is er voorlopig nog niet. “Momenteel brainstormen we nog over een nieuwe evenement. Door het verlies van dit evenement moeten we op zoek gaan naar een alternatief dat met een degelijke winstmarge kan bijdragen aan onze jeugdbeweging en de werking van KSA Poperinge kan garanderen.”