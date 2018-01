Kristien Hemmerechts leest poëzie voor 23 januari 2018

Kristien Hemmerechts leest deze week donderdag om 20.15 uur in de Poperingse bibliotheek, op Gedichtendag, poëzie uit de bundel 'Met een klank van hobo', een bundel van wijlen haar man . Ze wordt daarbij begeleid door hoboïst Bram Nolf & '20 snaren'. In 1980 verscheen 'Met een klank van hobo' van Herman de Coninck. Kristien Hemmerechts, weduwe van de beroemde dichter, leest een selectie uit de dichtenbundel voor. Een ticket voor de lezing kost 10 euro. Bestellen kan via de website www.webshoppoperinge.recreatex.be. (LBR)