Krantenwinkel 't Gazetje opent koffiehoekje 20 februari 2018

In krantenwinkel 't Gazetje, Casselstraat 200 in Poperinge, kan je sinds deze week genieten van een kopje koffie of een aperitief.





"Ik sta al heel lang in deze winkel en droomde er al een tijdje van om iets extra's te doen", vertelt uitbaatster Viviane Verhaeghe (52). Samen met haar man Rudy Bouchaert kwam ze op het idee om een koffiehoekje op te starten in de winkel. "We hebben hier onze vertrouwde klanten en die slaan graag een praatje met ons. We kregen al eens de opmerking dat het jammer was dat ze niets konden drinken tijdens het praten", lacht Viviane. "Nu kan het wel. Er is plaats voor een 20-tal mensen. Iedereen is hier welkom. Mensen kunnen hier een aperitiefje drinken of streekbiertje proeven. De prijzen zijn niet hoger, maar ook niet lager dan in de cafés."





Het koffiehoekje kreeg de naam 'Quelle nouvelle?'. "Past goed bij de winkel. In het logo is de punt van het vraagteken een koffietas", aldus Viviane. "We hebben al veel positieve reacties gekregen. We houden het ook heel huiselijk. Dinsdag was er in de voormiddag voortdurend volk. We hadden het niet verwacht, maar zijn blij. Er is veel sociaal contact. Mensen die eenzaam of alleen zijn, kunnen hier wat komen kletsen."





'Quelle nouvelle?' is van dinsdag tot zaterdag open van 8.30 uur tot 12 uur. (LBR)