Kraan zakt door keldervloer 26 juli 2018

Bij afbraakwerken op de oude Barco-site, langs de Vlaanderenlaan in Poperinge, is gisteren in de vooravond een 23 ton zware kraan met stalen rupsbanden door een keldervloer gezakt. Dat gebeurde iets voor 17 uur. Het gevaarte kwam op haar zijkant te liggen, te midden van het puin. De kraanbedienaar bleef als bij wonder ongedeerd. Hij liep alleen maar enkele schrammen op toen hij vanuit z'n cabine op het puin naar boven kroop. De brandweer snelde ter plaatse maar hoefde eigenlijk niet tussen te komen.





(VHS)