Kortekeer krijgt veilige fietsoversteek LBR

11 maart 2019

17u48 2 Poperinge In het centrum van Oostvleteren, langs de Kortekeer (N8), zullen op maandag 18 maart wegenwerken starten.

“We willen de weg veiliger maken voor scholieren van basisschool Klavertje Drie in de Hendrik Debergstraat 8”, zegt Lien Vlamynck, milieudienst Vleteren. “We gaan twee middeneilanden plaatsen in het middelste rijvak van de Kortekeer. De fietsers die van het kruispunt komen, zullen zich zo veilig kunnen opstellen langs de rijweg en zullen via de eilandjes in twee keer de rijweg kunnen oversteken.” De werken zullen twintig dagen duren.