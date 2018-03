Koppel veroordeeld voor slagen aan eigen kinderen 23 maart 2018

De rechter in Ieper heeft een man veroordeeld tot een celstraf van vier maanden met uitstel voor het slaan van drie van zijn vier kinderen. Zijn vrouw kreeg dezelfde straf voor het slaan van een van de kinderen. Het koppel werd wel vrijgesproken voor het verwaarlozen van hun kroost.





"Ik ben gedegouteerd door wat er zich in dat gezin heeft afgespeeld", zei de openbare aanklager op de rechtbank van Ieper tijdens de behandeling van de zaak tegen het koppel C.V. (48) en M.P. (41) uit Poperinge. Dat koppel stond terecht voor het slaan van hun vier kinderen, de twee werden ook verdacht van het verwaarlozen van de kinderen. Zo zouden ze hen voeding en verzorging hebben onthouden. De man gaf toe dat hij een zoon had geslagen, maar ontkende al de rest. Volgens de advocaat van de vader was de jongen ook agressief en sloot hij zijn vader op een bepaald moment buiten. De rechter achtte de verwaarlozing niet bewezen en sprak het koppel daarvoor vrij. De man werd wel veroordeeld voor het slaan van drie van zijn vier kinderen, de vrouw voor het slaan van een van haar kinderen. Ze kregen allebei vier maanden cel met uitstel en een boete, eveneens met uitstel. In het gezin waren er blijkbaar al langer problemen. Zo is er sprake van overmatig alcoholgebruik nadat de ouders in financiële moeilijkheden geraakten. (CMW)