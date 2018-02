Koppel staat terecht voor verwaarlozing kinderen 23 februari 2018

Een koppel uit Poperinge moet zich in de rechtbank van Ieper verantwoorden voor verwaarlozing van hun vier kinderen. "Ik ben gedegouteerd door wat er zich in dat gezin afspeelde", aldus de openbare aanklager. C.V. (48) en M.P. (41) uit Poperinge hebben blijkbaar al jaren problemen. Ze begonnen te drinken nadat ze in financiële moeilijkheden waren geraakt. De vier kinderen waren daarvan het slachtoffer, want hun opvoeding werd verwaarloosd. Ook vielen er slagen. De man geeft toe dat hij zijn 17-jarige zoon sloeg, maar andere zaken worden ontkend. Volgens de verdediging was de jongen ook agressief en sloot hij zijn vader op een bepaald moment buiten. De vader hoopt op opschorting met voorwaarden, terwijl de vrouw de vrijspraak vraagt. De openbare aanklager viel bijna van zijn stoel toen hij dat hoorde. "Voorwaarden hebben geen zin, de beklaagden ontkennen toch. Daarom vorder ik een straf met uitstel, zodat het zwaard van Damocles boven hun hoofd blijft hangen", klonk het. Vonnis op 22 maart. (CMW)