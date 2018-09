Kopje koffie voor ouders op Sint-Franciscus 04 september 2018

02u29 0

De eerste schooldag kan ook voor ouders een emotionele dag zijn. In de Vrije Basisschool Sint- Franciscusinstituut in Poperinge probeerden ze het ook voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. "Elke jaar zorgen we voor een leuke eerste dag voor de kinderen. Dit jaar zijn we de ouders niet uit het oog verloren. Met een kopje koffie konden ze afscheid nemen van de kinderen. Dat was gezellig en dat vonden de ouders ook echt wel leuk", klinkt het bij Mieke Geussens, zorgcoördinator. Dit jaar gebeurde de verwelkoming in het thema: stappen, vliegen, lopen. "We deden een oproep aan de kinderen om in de loop van deze maand iets te maken in de klas dat vliegt om op de ouderavond te kunnen gebruiken. De school wil meer bewegen en daarom gaan ze dinsdag met de volledige school wandelen.





"Lopen staat dan weer in thema van onze SFI-run op 15 september."





(LBR)