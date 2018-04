Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar herdenkt 100 jaar collegevlucht 12 april 2018

De Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar was van zaterdag 31 maart tot en met donderdag 5 april op concertreis naar Normandië. De concertreizen van de Speelschaar zijn een tweejaarlijkse traditie. Deze 27ste concertreis was een bijzondere editie door het verblijf op het kasteel van Martragny. De collegevlucht van 100 jaar geleden werd herdacht. Van 3 september 1918 tot 13 april 1919 verbleven ruim honderd leerlingen uit de colleges van Poperinge en Veurne op het kasteel van Martragny, op de vlucht voor het oorlogsgeweld van de Eerste Wereldoorlog in eigen streek. Alle 61 deelnemers verbleven symbolisch op het kasteel en in de bijgebouwen.











(LBR)