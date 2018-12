Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ brengt kerstmuziek én Metallica tijdens kerstconcert De Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ uit Proven pakt drie dagen voor Kerstmis uit met het evenement ‘3 Days Before’. LBR

03 december 2018

Op het podium zullen drie dirigenten het Provens Jeugdorkest, het trommelkorps en het harmonieorkest begeleiden bij het uitvoeren van een gevarieerd muzikaal programma. “Er wordt zowel filmmuziek, marsmuziek, operamuziek als pop- en metalmuziek gebracht. Mensen mogen zich verwachten aan nummers van Metallica, Wagner, Clouseau en Mancina. Ook ‘I’m dreaming of a Light Christmas’ en ‘A Christmas Scrapbook’ liggen op de pupiters”, klinkt het bij K.H. De Volksvreugd. “En 100 jaar na Wereldoorlog I mocht een stuk als ‘Passchendaele’ uiteraard ook niet ontbreken. Het is een mooi repertoire met voor elk wat wils. Naast muziek hebben we ook gezorgd voor een gezellige kerstmarkt nabij OC De Croone met jenevers, Hasseltse koffie, warme chocomelk, verse soep en La Chouffe. En voor de hongerige magen zijn er warme wafels, hotdogs en croques.” Wil je de Koninklijke Harmonie kerstmuziek én Metallica horen spelen? Dan moet je op zaterdag 22 december vanaf 18 uur zeker in OC De Croone in Proven zijn. Kaarten kosten 8 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen. De kaarten zijn te koop bij alle Volksvreugdmuzikanten of via tickets@volksvreugd.be.