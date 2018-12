Klimdraad presenteert op 5 januari verjaardagsconcert ‘Geniet!’ LBR

19 december 2018

17u43 0 Poperinge De muzikale jongerengroep Klimdraad uit Poperinge bestaat 25 jaar en dat vieren ze met een verjaardagsconcert.

Op zaterdag 5 januari 2019 presenteert Klimdraad o.l.v. dirigente Veerle Christiaen hun concert ‘Geniet!’. Het wordt een mix van bekende en minder bekende liederen, van Ed Sheeran en Clouseau, tot Disney- en Klimdraadklassiekers. Het wordt een concert voor jong en oud, waarbij je volgens de leden van Klimdraad maar één iets hoeft te doen: genieten! Het concert vindt plaats in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge en gaat van start om 19.30 uur. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen gratis het concert bijwonen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen 3 euro. Een toegangsticket kost 5 euro voor + 12-jarigen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Klimdraadleden of klimdraad@gmail.com. Meer info op www.klimdraad.be.