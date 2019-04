Klavertje Drie kan uitbreiden dankzij subsidie van Crevits LBR

01 april 2019

17u17 0 Poperinge Basisschool Klavertje Drie in Oostvleteren krijgt van minister Crevits een jaarlijkse huursubsidie om een nieuwbouwproject te realiseren.

54 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits huursubsidies om hun gebouwen te vernieuwen of uit te breiden. Voor basisschool Klavertje Drie in Oostvleteren gaat het om een nieuwbouwproject van 307 vierkante meter, goed voor een investering van 530.000 euro. “De nieuwbouw telt twee klassen die omgevormd kunnen worden tot één grote ruimte. Deze klassen worden ter beschikking gesteld van de kleuterafdeling. Er komt ook een bureau voor de zorgcoördinator met een comfortabele overlegruimte voor gesprekken met ouders en het CLB. Ook een polyvalente ruimte krijgt er onderdak die kan dienst doen als studiezaal, uitbreiding van de eetzaal, voor naschoolse activiteiten of als vergaderlokaal voor de speelplaatswerking”, zegt An Tillie, algemeen directeur van de scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Regio Poperinge. De scholengemeenschap zag in 2018 ook al twee andere dossiers goedgekeurd: voor basisschool De Kleine Prins in Abele en De Akker in St.-Sixtus.