Klasgenoten 6 TW na negentien jaar opnieuw samen LBR

19 maart 2019

16u50 0 Poperinge Na negentien jaar is de klas van 6 Technisch Wetenschappen uit het Onze-Lieve-Vrouwe instituut in Poperinge samen gekomen om oude herinneringen op te halen.

In ‘t Fermetje in Woesten ging de klas 6 Technisch Wetenschappen uit het OLVI in Poperinge, na negentien jaar, aan tafel zitten om herinneringen op te halen. Drie klasgenoten van toen konden er niet bij zijn. “In 2012 hielden we al een reünie, maar toen waren er meer afwezigen. Samen met klasgenoot Fien Hauspie dacht ik na over een nieuwe datum. Het leek ons fijn om nog eens samen te komen”, zegt Griet Lobeau. “Het was leuk om elkaar terug te zien. Voor enkele onder ons wat het effectief negentien jaar geleden. Sommige klasgenoten zien elkaar nog vaak door werk, kinderen of hobby’s...”

Gewapend met foto’s uit de tijd van toen werd de avond ingezet. Hun schoolreis naar Parijs en Londen, de 100 -dagen, modeshows... Anekdotes genoeg om een gezellige avond te vullen met oude herinneringen, aangevuld met nieuwe verhalen. “Oude koeien werden terug bovengehaald en oude fratsen werden verteld. Het bleek al snel dat velen nog geen haar veranderd waren. De klasreünie is zeker voor herhaling vatbaar.”