Klachten over lockers fuifzaal: "Wie code vergeet, geraakt er op geen enkele manier meer in" 29 november 2018

Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) heeft tijdens de laatste gemeenteraad de slechte werking van de lockers in jeugdcentrum De Kouter aangekaart. Fuifgangers kunnen er hun kostbare spullen veilig opbergen in lockers met een code.





"Maar wie de code vergeet of meerdere keren moet proberen, geraakt er niet meer in. De lockers openen 's morgens automatisch en alle spullen liggen er voor het grijpen. Er zijn tal van klachten, want er is 's nachts geen aanspreekpunt of een loper om de lockers open te maken", aldus Lahaye-Battheu. "Kapotte lockers worden blijkbaar ook niet meer vervangen. Een ouderwetse, bewaakte vestiaire lijkt ons nog steeds de beste methode. Welke sluitende oplossing stelt het stadsbestuur voor?"





Schepen Ben Desmyter (CD&V): "Er werd destijds bewust gekozen voor een systeem met lockers. Het eerste systeem was met sleutels, maar die werden altijd meegenomen. We kozen dus voor een code, maar dat is blijkbaar moeilijker later op de avond. We zoeken met de jeugddienst wat een oplossing kan zijn. In afwachting herstellen we de sloten niet meer. Een code als loper aan de organisatie geven, is technisch niet eenvoudig. Tijdens andere evenementen werkt het systeem perfect, maar blijkbaar niet op fuiven." (LBR)