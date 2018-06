Klaar voor kermisfeest 30 juni 2018

De kermisuitbaters hebben zich al genesteld op de Grote Markt van Poperinge voor de jaarlijkse kermis. Traditiegetrouw is het straks ook opnieuw Zotte Maandag en dan komt mascotte Popernicus langs. Hij zal knuffels uit het stadhuis gooien om iedereen te verwelkomen. De kermisuitbaters zorgen op Zotte Maandag ook voor extra kortingen en Toerisme Poperinge zorgt voor enkele leuke activiteiten. Kinderen van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar kunnen om 16 uur deelnemen aan de knuffelworp. Wie een knuffel vangt, mag die houden en maakt kans op een leuke kermisprijs. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. Vanaf 19 uur kan je op de terrasjes genieten en de kermissfeer in het centrum opsnuiven. L&A Band en De Keibloazers zorgen voor de vrolijke, muzikale noten. Om 23 uur sluit het vuurwerk in het stadspark de dag af. (LBR)