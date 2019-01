Kinderen uit VBS De Krekel klinken op 2019 LBR

14 januari 2019

14u51 0 Poperinge De Vrije Basisschool De Krekel heeft het jaar ingezet met een nieuwjaarsreceptie om het nieuwe jaar in te zetten. Er werd gevierd met fruitsap en koekjes en uiteraard mochten nieuwjaarsbrieven niet ontbreken.

De kinderen en leraren van VBS De Krekel in Roesbrugge hebben het jaar ingezet met een kinder-krekel-receptie. “Net als bij de volwassenen wilden we met de kinderen het nieuwe werkjaar inzetten met een receptie. Dat zorgt voor wat extra sfeer en gezelligheid op school. We willen op die manier ook spontaan werk maken van de socio-emotionele opvoeding van onze kinderen. Iedereen zorgt voor elkaar”, klinkt het bij directeur Geert Six.

Verschillende kinderen lazen hun nieuwjaarsbrief voor. “We dronken water of fruitsap en aten lekkere koekjes. We zongen ons krekellied en de kinderen konden dansen op muziek. Een hele tafel met nieuwe ‘tweedehandse’ boeken werd voorgesteld. Een geschenkje van de bibliotheek in Dentergem. Iedereen vond het fijn en gezellig om samen te klinken op het nieuwe jaar.”

2019 belooft een mooi jaar te worden voor VBS De Krekel. “Ons leerlingenaantal stijgt waardoor we terug 41 kleuters en 59 lagere schoolkinderen hebben, wat maakt dat we als dorpsschool weer met 100 leerlingen zijn. Daarnaast komt de realisatie van de crèche in twee lokalen van het kloostergebouw steeds dichterbij. Een zestal gezinnen toonden al belangstelling, en we hopen open te zijn tegen 1 september 2019.”