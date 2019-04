Kinderen trappen paasvakantie op gang op speelpleinwerking De Piepauw LBR

08 april 2019

22u17 0 Poperinge In speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge worden de kinderen deze paasvakantie met open armen ontvangen. “In het verleden openden we alleen de laatste week van de vakantie de deuren. Dit jaar zijn de kinderen de volledige vakantie welkom”, zegt eindverantwoordelijke Stijn Mareco.

De eerste dag van de paasvakantie gingen een 70-tal kinderen zich uitleven op speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge. “De paasvakantie is altijd een drukke tijd geweest voor ons. Gemiddeld kwamen vorig jaar een 100-tal kinderen langs tijdens de paasvakantie. We kozen er altijd voor om de laatste week van de paasvakantie te openen. Vanaf dit jaar doen we het dus anders, op vraag van de ouders. Opvang tijdens de paasvakantie is blijkbaar niet zo simpel”, vertelt eindverantwoordelijke Stijn Mareco. “We verwachten twee succesvolle weken. Veel kinderen van deelgemeenten waar het speelplein niet open is, zijn reeds ingeschreven.”

Tijdens de vorige paasvakantie verhuisde de speelpleinwerking naar de nieuwbouw ‘De Speelveugel’. “We hebben het al jaren heel goed kunnen vinden met de buren. Met de nieuwe locatie van het hoofdgebouw zijn er wel wat problemen geweest, maar we staan altijd klaar om met de buren tot een aanvaardbare overeenkomst te komen zodat beide partijen gelukkig zijn”, zegt Stijn. “Een speelplein geeft nu eenmaal wat lawaai en de buren beseffen dat. We kunnen begrijpen dat dit niet altijd even aangenaam is, maar we zijn van mening dat een spelend kind geen geluidsoverlast is. We hopen dat al onze buren dezelfde mening hebben.”

De kinderen amuseren zich alvast rot en zoals ze het gewend zijn, wordt hun speeldag altijd zingend afgesloten. Geniet hieronder van hun zangkunsten.