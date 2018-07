Keukenbrand door oververhitte pan 09 juli 2018

Een oververhitte pan op het vuur zorgde zaterdagnamiddag rond 17.30 uur voor brand in de keuken van een sociale rijwoning in de Mispelaarsweg in Poperinge. Twee leden van het Afrikaanse gezin moesten uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht worden. De vrouw des huizes verloor de pan met olie een tijdlang uit het oog waardoor de pan begon te roken en oververhit raakte. De toegesnelde brandweer kon de schade beperken.





(LSI)