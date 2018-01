Kerstbomenophaling 02u39 0

Ook in 2018 worden de kerstbomen (zonder pot of decoratie) opgehaald in Poperinge om te worden verwerkt tot hakselhout voor de stedelijke groendienst. Binnen de ring van Poperinge is er een ophaalronde aan huis. Er wordt één rondrit voorzien binnen de stadsring op 8 januari. De bomen dienen vóór 8 uur buiten gelegd te worden zonder pot of decoratie op een zichtbare plaats. Kerstbomen mogen ook gebracht worden naar één van de ophaalpunten binnen de ring. Op voorziene locaties binnen de ring is een ophaling voorzien op 9 januari. De aanvoer van bomen kan tussen 5 januari t.e.m. 9 januari vóór 8 uur. Buiten de ring is aanvoer mogelijk tussen 5 januari t.e.m. 9 januari vóór 8 uur. De ophaling in deelgemeenten gebeurt op 8 januari op de voorziene locaties. Aanvoer bomen tussen 5 januari t.e.m. 8 januari vóór 8 uur. De kerstbomen moeten binnen de afgebakende zone van de ophaalpunten gelegd worden, zonder pot en decoratie. De voorziene ophaallocaties zijn terug op www.poperinge.be. (LBR)