Kerstbomen te koop in De Lovie Laurie Bailliu

01 december 2018

In De Lovie kan je echte kerstbomen kopen. De bewoners van de hoeve verzorgden de bomen zelf.

Wie nog op zoek is naar een echte kerstboom, moet in De Lovie zijn. De Lovie uit Poperinge ondersteunt jongeren en volwassenen op verschillende locaties in de Westhoek, maar ook in de eigen werk- of leefomgeving. In hun geschenkenwinkel De Nieuwe Bankelinde zijn er sinds donderdag echte kerstbomen te koop. “Samen met begeleiders verzorgen en rooien de bewoners hun eigen kerstbomen. De bomen staan in het Vijverhof in Dikkebus en worden daar gerooid met wortel. Daarna worden ze in De Nieuwe Bankelinde, afhankelijk van de verkoop, ongeveer twee weken te koop aangeboden”, zegt Angie Verbrigghe van De Lovie. De kerstbomen kosten tussen de 18 en 28 euro. “We bieden groene, blauwe en Nordmannkerstbomen aan.” Op 14 december kan je nog meer kerstsfeer opsnuiven in het kasteeldomein met ‘Kerst op De Lovie’. “De bewoners brengen een eigentijds kerstverhaal. Ook de woordklas van de Kunstacademie brengt opnieuw een toneelvoorstelling. In het kasteel ontdek je een unieke kerstshop.”