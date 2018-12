Kerstbomen inzamelactie LBR

26 december 2018

17u45 0 Poperinge Vanaf 7 januari wordt er een kerstbomenophaling voorzien in Poperinge. Er zijn ook ophaalpunten waar je zelf je kerstboom kan achterlaten.

Er wordt één rondrit voorzien, op 7 januari, binnen de stadsring om kerstbomen op te halen. Bomen dienen voor 8 uur buiten gelegd te worden zonder pot of decoratie op een goed zichtbare plaats.

Kerstbomen mogen ook gebracht worden naar één van de ophaalpunten binnen de ring. Zelf kerstbomen brengen kan vanaf vrijdag 4 januari 2019 tot en met maandag 7 januari 2019 (voor 8 uur). De ophaalpunten binnen de stadsring zijn: De Lijster (groenzone speelplein), Busseniershof (groenzone speelplein), Bellewijk (groenzone speelplein), Hoppelandwijk (groenzone kant Kentlaan), Doornstraat (parking Maeke Blyde) en parking sport- en recreatiebad De Kouter. Ook de parking Oudstrijdersplein is een inzamelpunt, maar daar kan er pas ingezameld worden op vrijdag 4 januari na 13 uur en dit vanwege de vrijdagmarkt op het Oudstrijdersplein.

In de deelgemeentes zullen ook ophaalpunten voorzien worden. Dit opnieuw vanaf vrijdag 4 januari 2019 tot en met maandag 7 januari 2019 (voor 8 uur). De ophaalpunten in de deelgemeenten zijn: OC d’Hoge Schole in Abele, parking Brennepark in Watou, kade IJzer in Roesbrugge, parking Klooster in Haringe, OC De Bampoele in Krombeke, parking kerk in Sint-Jan-ter-Biezen, OC De Croone (plein Provenplein) in Proven en Reningelstplein in Reningelst.