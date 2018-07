Kersecorftrappers houden halt in Watou 13 juli 2018

02u30 0

De seniorenfietsclub de Kersecorftrappers uit Ieper heeft deze maand een dagtrip georganiseerd in de streek van Proven. Alle fietsers die van de partij waren, hielden even halt in Watou, waar momenteel het Kunstenfestival plaatsvindt. Heel wat kunstwerken konden op een pak bewondering rekenen, maar door het warme weer hadden de dorstige fietsers uiteindelijk meer oog voor het beeld van de brouwer dan voor de andere kunstwerken.





(LBR)