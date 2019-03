Kermiskraam opengebroken, maar daders nemen niets mee LBR

28 maart 2019

17u02 0 Poperinge De carnavalskermis opent vrijdagavond de deuren op de Grote Markt in Poperinge met een valse noot. In het kermiskraam van Ieperling Jonas Verfaillie werd dinsdagavond ingebroken, maar er werd niets gestolen.

Het kermiskraam van Ieperling Jonas Verfaillie staat geparkeerd in de Oostlaan in Poperinge. “Pas vrijdagnamiddag mogen we ons installeren op de Grote Markt voor de carnavalskermis”, vertelt Jonas. “Dinsdag kreeg ik rond 16.30 uur telefoon van een buurtbewoner dat de deuren van mijn kraam openstonden. Ik was aan het werken in Waregem, dus ik stuurde mijn broer om een kijkje te gaan nemen. Er bleek ingebroken te zijn. Die morgens was mijn broer, die ook foorkramer is, zijn kraam met vliegtuigmolens gaan parkeren en toen was er nog niets aan de hand. Het is een jammerlijk voorval, maar het is gelukkig nog maar de eerste keer dat ik dit meemaak. De inbrekers hebben de verpakkingen van het speelgoed opengetrokken en alles overhoop gegooid, maar uiteindelijk hebben ze niets meegenomen. Zelfs de vijf euro die er lag, hebben ze laten liggen. Ik heb wel de politie verwittigd, want er is dan wel niets gestolen, maar de deur van mijn kraam is wel vernield. Het zal toch wat kosten om die te herstellen. Met man en macht proberen we nu alles nog in orde te krijgen, zodat we vrijdag paraat staan op de carnavalskermis”, besluit Jonas.